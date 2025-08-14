巨人は14日、松井秀喜さんが8月16日（土）に東京ドームで開催される「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」にて、セレモニアルピッチを務めることを発表した。

当日は午後1時30分頃から場内を暗転して追悼セレモニーを実施。また5回裏終了後、スタンドでタオルを掲げて人文字アートを描く「アランチョ・ネロ」も実施され、試合終了後は、グラウンド上でチーム及び球団OB、球団職員らが栄光の背番号「3」を人文字で表現し、その後チームと球団OBらがサインボール投げ入れを行う予定となっている。

■ プログラム

・午後1時33分頃 追悼セレモニー開始

・午後1時34分頃 特別映像

・午後1時39分頃 ベースデリバリー

・午後1時41分頃 ファーストピッチ

・午後1時45分頃 メンバー表交換

・午後1時46分頃 黙祷

・午後1時47分頃 国歌独唱【山崎育三郎さん】

・午後1時49分頃 ボールデリバリー

・午後1時51分頃 セレモニアルピッチ【松井秀喜さん】

・午後1時55分頃 プレイボールコール

・午後1時57分頃 GIANTS PRIDE 2025

・午後2時00分頃 試合開始

※プログラムは変更になる可能性があります。