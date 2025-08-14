トスティーナで楽しもう！トロピカルスイーツ&ベーカリー特集♡

舞浜にある「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」内のカフェ「トスティーナ」では、2025年8月限定で「トロピカル スイーツ&ベーカリー」が開催されます。マンゴーやココナッツ、パッションフルーツなど、南国フルーツを贅沢に使ったスイーツとベーカリーが大集合。見た目も味わいも華やかなラインナップで、夏のご褒美タイムにぴったりです。今しか出会えない“夏色スイーツ”を探しに出かけてみませんか？

夏色スイーツがずらり！注目の限定メニュー



トロピカル スイーツ&ベーカリー

この夏限定の「トロピカル スイーツ&ベーカリー」では、色鮮やかな南国スイーツが勢ぞろい。

トロピカルタルト

価格：900円

中でも注目は、パイナップルとムースの層が美しい「トロピカルタルト」。

爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙で、夏でもぺろりと楽しめる味わいです。

チョココ

価格：900円

コロンとした見た目が可愛い「チョココ」は、チョコムースにトロピカルジュレとココナッツムースを閉じ込めた逸品。

“チョコレート”×“ココナッツ”のネーミングにもきゅんとします♡

マンゴーグアバのレアチーズ

価格：850円

さらに、マンゴーやキウイがトッピングされた「マンゴーグアバのレアチーズ」も、フルーティーで爽やかな仕上がり。

トロピカルデニッシュ（写真上）/マンゴーココナッツブレッド（写真下）

トロピカルデニッシュ 価格：650円/マンゴーココナッツブレッド 価格：600円

ベーカリーからは、マンゴージャム×カスタードの組み合わせが絶妙な「トロピカルデニッシュ」とドラゴンフルーツやパイナップルなどを贅沢にあしらった「マンゴーココナッツブレッド」が登場。

どれもリゾート気分を誘う、トロピカルな香りがたまりません♪

ベーカリー「ブール アンジュ」新宿店OPEN♡進化形クロワッサンが登場

手土産にもおすすめ♡限定ボックス&ブッフェ



#シェラトンスイーツボックス

価格：4,200円

自分へのご褒美や大切な人への贈り物には、「#シェラトンスイーツボックス」がおすすめ。ミニスイーツ6種にマカロン2個が入った、カラフルで華やかな詰め合わせは、見た目にも心ときめくセットです。

数量限定・事前予約制なので、確実に手に入れたい人は早めの予約がおすすめです。

さらに毎週金曜限定の「フライデースイーツブッフェ」も見逃せません。

色とりどりのスイーツやセイボリーが並ぶブッフェは、まさに夏の楽園♡8月は南国フルーツをふんだんに使ったメニューで、非日常なひとときを演出してくれます。

公式サイトでの事前決済なら5%オフになるのも嬉しいポイントです。

この夏だけの味と彩りを、舞浜で満喫して

夏の陽射しに映えるカラフルなスイーツと、南国の香り漂うベーカリーが楽しめる「トロピカル スイーツ&ベーカリー」。

見た目も味も心を弾ませてくれる限定メニューで、夏の思い出に彩りを添えてみてはいかがでしょうか。

舞浜駅からもアクセスしやすいホテル内のカフェで、ひと足早いバカンス気分を味わってみてくださいね。トスティーナで、とびきり甘い夏をお楽しみください♪