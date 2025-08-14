難読苗字クイズ 第140回 【クイズ】この苗字、なんて読む?「志良堂」さん
読めそうで読めなかったり、読めると思うものの正しく読めているかちょっと怪しい難読苗字。あなたは読めますか?
この難読苗字の読み方は?
「志良堂」さんの読み方は……?
正解は次のページで――
正解は……
「志良堂」さんの読み方は「しらどう」
「志良堂」さんの読み方は「しらどう」です。旧琉球である沖縄県由来の名字。
次回もお楽しみに!
出典：名字由来net
