mahinaが、2ndフルアルバム『ONE』を8月21日にリリースする。

（関連：【画像】mahina、2ndフルアルバム『ONE』ジャケット）

mahinaは、2023年に秦 基博「Trick me」へのゲストボーカル参加、作曲家 菅野祐悟の初監督映画『REQUIEM』の挿入歌「STAY TRUE」の歌唱など、自身のリリースに加えて多彩なジャンルでの参加歴を持つシンガーソングライターだ。

約4年ぶりとなる今作では、mahinaの“現在地”を鮮やかに描写。1stフルアルバムから継承されるストリングスやコーラスワークを基調に、ダンサンブルなビート、歌謡的なメロディ、さらにはシューゲイザー的な音像など、幅広い楽曲でmahinaの表現をより立体的に引き出している。ジャンルを越えたサウンドも、すべてmahinaの歌声が1つにまとめあげ、聴く者の感情へと昇華させていく作品に仕上がっている。

なお今作は、2023年～2024年にかけて会場限定で販売された『White Album』『Black Album』を経た3部作のラストピースとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）