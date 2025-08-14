ホラン千秋、“うんざり”していた 『Nスタ』辞めた理由にきっぱり「何もない」
タレントのホラン千秋（36）が、13日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系／毎週水曜 後11：06）に出演。うんざりしていることを明かした。
【写真あり】「貴重」…美白＆美脚を披露したホラン千秋
今年3月に、8年出演していたTBS系報道番組『Nスタ』を卒業した。番組の「自作自演占い」のコーナーで「夕方のニュースを辞めてから、いろんな場所で『選挙に出るんでしょ』と言われることに嫌気がさしてない？」と指摘され、「何でわかったの？」と回答。「ちょうどうんざりしてた」と加えた。
改めて「帯（番組）を辞めるって一大事なので、みんな『何かがなきゃ辞めないだろう』と思っている」と説明。「結婚か妊娠か女優か、はたまた選挙かとか言われたんですけど、別にどれでもない」ときっぱり。「『何かあるんでしょ、1ヶ月後とかに発表するんでしょ』って言われて、いや本当にない」と言い切り、「3ヶ月が経った今、本当に何もないんで、『こいつ本当に何もなく辞めた』という空気が…」と説明した。
続けて「都議選も出なかったし、参院選も出なかったし。選挙出るやつが金髪にしないから！」ときっぱりと全否定した。
