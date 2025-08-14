お笑い芸人の横澤夏子（35）が、14日までに自信のインスタグラムを更新。3人の愛娘達との“夏休み満喫ショット”を披露した。

横澤は「夏ー！ぶどうー！大好きな桃ー！」とつづり、全員おそろいの黄色のセットアップに身を包んだ愛娘3人の後ろ姿を投稿し、奥には自身が一生懸命にぶどうを指さす様子の“ブドウ狩りショット”を披露。

もう1枚投稿された写真では、何かを横目で見るような様子で、大好きだという桃を必死に頬張るショットも披露。

この投稿には、タレントでモデルのPecoからも「ガールズお揃いかわいすぎる」とハートの絵文字を添えてコメントが寄せられるなど、つかの間の夏休みショットが話題となっている。

他にもフォロワーからは「みんなお揃いなの！？かんわいすぎ」「美味しそう」「みなさん可愛すぎます」などの声や、必死の形相で桃を食べる姿にも「桃の早食い競走（笑）」「子どもにバレないようにキッチンでこっそり食べてる時みたい」「どういう心境のお顔？」「かざらない感じ素敵です」「険しいwww」「夏子さんの表情がツボ」「子どもが騒ぎ始める前に桃食べなくちゃの図」「リアル過ぎる母像」「桃食べながらも、常にアンテナ張ってる」など、ママらしさを隠さない飾らない姿に絶賛の声が寄せられた。