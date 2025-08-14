昨年３月いっぱいでテレビ東京を退社した福田典子アナウンサー（３４）が１３日、ＳＮＳを更新。シングルマザーとして育てる３歳の息子への思いをつづった。

福田アナは立教大卒業後、ＲＫＢ毎日放送を経て、１６年、テレ東にキャリア採用で入社。「モヤモヤさまぁ〜ず２」の３代目アシスタントを務めた。２１年３月に会社員と結婚し、同年１２月に第１子を出産。２４年３月末でテレ東を退社した。同年４月、歯科医用の決済システムなどを手掛ける「ＳＣＯグループ」に入社。広報担当となり、イベントの司会を務めるなどしていたが、今年３月には、週刊誌上でＳＣＯ退社と離婚を公表した。

ママの上でスヤスヤとお昼寝中の息子との２ショットを添え「こんなにママに引っ付いて一緒にお昼寝してくれる時間なんてあっという間なんだろうなとか書いてたら、なんか泣けてきたんですけど。笑」「育児は本当に正解が分かりにくくて、悩むことばかりだけど、無償の愛って親から注ぐものじゃなくて子どもからもらうものなんだなぁなんて思いながら幸せを感じる毎日です。至らない母だけど、これからもがんばります」などとつづった。

福田は今年６月、元横綱・貴乃花光司氏の長男で、靴職人でタレントの花田優一（２９）との交際が報じられている。