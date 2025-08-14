8月13日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、夏休みの特別企画として「名探偵コナンのトリック実際にやってみた大賞」を決定した。

プレゼンターには、青木マッチョ（かけおち）、いぜん、エース（バッテリィズ）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村。ゲスト審査員には、末澤誠也（Aぇ! group）、野呂佳代が登場した。

今回は、『名探偵コナン』の中で用いられるトリックの数々が実現可能なのかどうかを検証するという企画。

・足跡がない砂浜トリック：殺害した遺体を、足跡を残さずに波打ち際まで運ぶトリック

・自然同化トリック：森に潜伏するために、森と同化するトリック

・高い窓からの脱出トリック：犯人が高い窓しかない部屋から脱出するトリック

・見えない水槽トリック：プール内の遺体を誰も気づかないように隠すトリック

・消えたリンゴトリック：宝箱に詰まっていたリンゴ10個を消すトリック

・ケチャップ噴射トリック：ターゲットの洋服を汚して着替えさせるトリック

などのトリックを検証した。

最終的に「本日一番頑張ったネタ」として選ばれたのは…「足跡がない砂浜トリック」！

『名探偵コナン』では、砂浜にウエットスーツを着た遺体が発見された際、周囲に犯人の足跡が一切見当たらず、遺体は殺害された後にウエットスーツを着せられたことが分かったとのこと。一体、犯人はどのように遺体にウエットスーツを着せ、どのように運んだのか？

検証したのは、タイムマシーン3号の山本浩司と関太。体重100kgオーバーの関が遺体役となり、山本がウエットスーツを着せられるかを検証。

アニメ内では遺体の足にポリ袋をかぶせて着せたということで、まずはポリ袋を使わずに着せてみたところ…ぴったりとしたウエットスーツがなかなか通せず断念。

次に、足にポリ袋をかぶせて着せてみたところ、ポリ袋が摩擦を軽減し、滑りが全く異なることが判明。両足は難なく着せることができ、全身のウエットスーツを着せることにも成功！

続いて、遺体の運び方を検証。アニメ内では、段ボールでキャタピラのようなクローラーを作って遺体を運んでいた。

段ボールでクローラーを作り、山本が100kgオーバーの関を背負いながら、千葉県・南房総の海岸にて検証！山本は波打ち際まで関を運び、関を砂浜に置き去りにし、脱出するところまでなんとか成功した。

このトリックを検証したタイムマシーン3号の二人には薄い純金の板が贈られた。

