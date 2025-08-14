筧美和子（31）が13日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。リスナーからのタレコミで、ある衝撃の事実を自白した。

筧は、お笑いコンビ「紅しょうが」と互いのYouTubeチャンネルでコラボ。筧が熱望し、熊元プロレスがタンクトップ姿で料理を振る舞う企画「タンクトップキッチン」で大好物の春巻きを作ってもらった。動画の前編が紅しょうが側のチャンネルで、後編が筧側のチェンネルで2週間前に公開された。

動画を視聴したリスナーからは、一つだけ気になることがあるとして「筧さんのデニムのチャックが開いていないか」との指摘が。これに筧は「おいおいおい…！ちょっとデリカシーがなさ過ぎる。開いてるか開いてないかはさておき、わざわざタレ込んでくるか!?」と抵抗を示した。

ケンドーコバヤシらは実際に動画を確認し、「パソコンの画面で見たら分かるわ！これ開いてるわ！」と判定。筧は「ちょっと治安が悪いです、アッパレ！」「さらしに来てる」と憤慨。「中身が見えてる感じはない」とアンガールズ・山根良顕にフォローされると、真実を語り始めた。

「あの〜、実際撮り終えて、最後の最後に締めのあいさつ撮りましょうぐらいの時に…“あれ…開いてません？”みたいになって。“え、どうしよう”ってなったけど、そこから撮り直すとかできないじゃないですか。だから“もういいです、このままで”って」となったという。

同コラボでの筧のコーデは、黒のトップスをデニムパンツにイン。特に後編動画では全身が映っている。「思ったより開いてる…どうしようと思って、友だちに送って“これ気になる？”って言ったら、“うん。芸能人でこんなチャック開いてる人見たことない”って言われた」と撃沈した。

だが、大好きな紅しょうがとのコラボ動画をボツにはできない。筧は自身のYouTubeを撮影している義理の兄に相談し、「モザイクかけたりとか…って言ったら“逆におかしいから”って言われた」と打ち明けると、ケンコバには「股間にずっとモザイクは大ニュースになるぞ」と大笑いされた。「このままイチかバチか、気づかない人もいるかもしれないからもういいか！ってなってコレなんですけど」と釈明。今回事実がさらされ、アンガールズ・田中卓志には「動画が回った方がいいわけじゃないですか」と言われたが、「その起爆剤としてチャックっていうのはちょっと…」と返し、「ちなみにパンツとかまでは見えてないですよ」と訴えた。

ケンコバには「俺も番組終わってから開いてたって気づいたこと何回もある」と励まされたが、筧は「私、女性芸能人初なんじゃないかなと思う」と嘆き、「初やと思うで」と太鼓判を押されてしまった。「言い訳すると、デニムめちゃローライズなんですよ。座るとチャック開いちゃうことが日常からあって…」とジャストサイズのローライズデニムを履いたがためのハプニングであることを打ち明けていた。