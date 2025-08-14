ノムラシス、上期経常は18％増益で着地

ノムラシステムコーポレーション <3940> [東証Ｓ] が8月14日後場(14:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比18.3％増の2億9700万円に伸び、通期計画の4億1700万円に対する進捗率は71.2％に達し、5年平均の47.1％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比54.5％減の1億2000万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の経常利益は前年同期比26.7％減の7400万円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.7％→10.1％に低下した。



