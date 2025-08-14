駒木根葵汰×新原泰佑『２５時、赤坂で』続編新キャストに中村まこと、夏生大湖 宇佐卓真、南雲奨馬らも続投
駒木根葵汰と新原泰佑がダブル主演する10月1日スタートの『２５時、赤坂で Season２』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、キス寸前の様子を切り取ったドキドキ必至のメインビジュアルが公開。さらに、宇佐卓真、南雲奨馬、雛形あきこ、橋本淳、片山萌美らの続投や、新キャストとして中村まこと、夏生大湖らの出演が決定した。
原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。2024年4月期に実写ドラマ化されると国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリーの続編が登場する。
胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった羽山麻水（駒木根）と白崎由岐（新原）。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす羽山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールの僅かな隙間をぬい、羽山の家で甘く愛おしい時間を共にしていた。予定どおり撮影準備に入った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこに2人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が？ その後、Season２は原作でも人気を博す“舞台編”にも突入。2人の俳優、ライバル、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか―。
このたび、羽山と白崎を取り巻く共演者の続投・さらに舞台編を彩る新キャストが決定。
前作に引き続き、羽山と白崎を取り巻く共演者に宇佐卓真、南雲奨馬、篠原悠伸、今川宇宙、福津健創、雛形あきこ、橋本淳、片山萌美が再集結。
そして、“舞台編”を彩る新たなキャスト陣も今作から参加。いずれもドラマオリジナルのキャラクターで、数々の演劇賞を受賞する舞台演出家・青山慶一郎役に中村まこと、青山作品の常連俳優・藤岡隆史役に石田佳央、青山が演出する舞台のプロデューサー・野澤玲子役に町田マリー、白崎に対してとある思いを抱える若手俳優・黒木蛍太役に夏生大湖。今作でも、「芸能界」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、羽山と白崎の物語を彩る。
ドラマ『２５時、赤坂で Season２』は、テレビ東京ほかにて10月1日より毎週水曜25時放送。テレビ大阪にて10月クール放送予定。BSテレ東にて10月4日より毎週土曜24時放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宇佐卓真／佐久間はじめ役
遂に待ちに待ったSeason２がやってきました！ 前作に引き続き、佐久間くんを演じさせていただきます、宇佐卓真です。今作では、作中で佐久間として別の役を演じるシーンもあるので楽しみにしています。新たな要素が加わる一方で、変わらぬ魅力を大切にし、主演の二人をしっかりと支えるお芝居ができるよう、精一杯努めます。みなさま楽しみにお待ちください！
■南雲奨馬／山瀬一真役
初めましての方、そうではない方も、改めまして山瀬一真役の南雲奨馬です。「２５時、赤坂で Season２」が決まって去年に引き続き今年も戻ってこれた事を本当に嬉しく思います！ 山瀬と僕自身がSeason２になって成長して戻ってきた事を皆さんに見せたいです！ そして、今回は劇中劇で繰り広げられる関係、動きにも注目してみてください。
■中村まこと／青山慶一郎役
Season２より参加させていただきます中村まことです。話題作となったSeason１を創り上げたチームに加入できて嬉しい反面、作品に力を加える新しいピースになれるのか不安と期待が交錯してます。BLの作品は初めてだし舞台演出家を演じるのも初めて。初めてってのはいつでもワクワクします！
■石田佳央／藤岡隆史役
このような人気作に関わらせていただけることを、心より嬉しく、そしてありがたく思っております。Season１同様、魅力ある作品になるよう、また少しでも新たな魅力を加えられるよう、精一杯努めてまいります。舞台編での私の芝居も、ぜひお楽しみください！
■篠原悠伸／三原望役
「２５時、赤坂で」が多くの人に愛されていることは知っていましたが、まさかその愛の力で続きを観られるようになるとは・・・！ ありがとうございます。また三原として羽山麻水に寄り添えること大変嬉しく思います。三原の魅力をもう一段階アップできるよ
うに頑張ります！
■町田マリー／野澤玲子役
Season２から参加させていただきます、町田マリーです。ドキドキとキュンキュンの恋愛模様と、お芝居への情熱が共存していて目が離せなかったSeason１。その続編に出演させていただけるとのこと、とても楽しみです。また、羽山さんと白崎くんが新たに舞台に挑戦するという、そんなシーンで一緒にお芝居できるのはとても光栄です。「２５時、赤坂で Season２」も楽しみにしていただいて間違いないです！
■今川宇宙／川田明日香役
羽山さんと白崎くん、二人のその先の物語にまた携われることをとても嬉しく光栄に思っています。Season２、どんな試練やときめきが待っているのか…！ 私も皆様とともにワクワクしながら、また川田監督役として、現場の空気をいつも新鮮に感じながら挑みたいと思います。
■福津健創／牧田大輔役
前作終了後、ファンミで海外にまで行って輝く作品と四人の姿を、細い目で遠くから眺めていました。きっと続編やるんだろうな、という予感。予感が当たり、続編では出番ないだろうな、という次の予感。予感が外れ、少しでもこの作品に関われる事を心底嬉しく思っています。台本を途中まで読み、続きが早く知りたいと思っている今、その続きを10月に目を細めて視聴しているだろうな、という新たな予感がしています。
■雛形あきこ／羽山はるか役
麻水の母役の雛形あきこです。また「２５時、赤坂で」の世界で生きられる事を幸せに思います。前作では麻水にとって私は過去に辛い影響を与えてしまった存在でした。今回その親子の関係はどうなっているのか、私自身も楽しみにしています。麻水のファンの皆様。あまり良いお母さんではないかもしれませんが、嫌わないで下さいね（笑）。
■夏生大湖／黒木蛍太役
出演が決まった時、とっても嬉しかったです。以前共演した方とまた一緒にできるワクワクと人気作に出られる喜びがありました。この作品はとても美しく心がキレイになる印象があります。特に白崎くんの挑戦をする姿勢やその中での葛藤は僕自身も勇気をもらえます。Season２での新たな登場人物なので、作品の1ピースになれるよう、精一杯頑張ります。
■橋本淳／篠田翔太役
またこの世界に帰ってくることができて、嬉しい限りです。現実世界と同様に、本作の設定でも約1年3ヵ月の時間が経過し、役者が役者を演じるというメタ構造もあるので、視聴者の皆様はこのパラレルな世界観が、よりリアルに、現実と地続きに感じられるのではないかと思います。白崎くんもすでに各方面で活躍しており、マネージャーの篠田さんも前作から立ち位置に変化があり、これまで二人三脚で並走しつつ声援を送っていた立場から、今回は全速力で駆け抜ける彼に置いていかれないよう、並走くロマに飛び乗り、拡声器で叱咤激励しながら伴走する―そんなスタンスで臨みたいと思います。皆様、どうぞ白崎をよろしくお願いいたします。
■片山萌美／明野圭役
みなさまー！続編です！とても嬉しいです！ また羽山のマネージャーとして出演できてとても光栄です。前作に続きキュンなシーンも多いと思いますが今作は俳優としての悩みや葛藤も羽山にも白崎くんにも襲ってきます。2人の行く末をマネージャーとして優しく、時には厳しく見守りたいと思います。
