「太っ腹すぎ」「人気でそうなデザイン」セレ女デー開催のC大阪、来場者先着でシャツをプレゼント
セレッソ大阪は13日、ヨドコウ桜スタジアムで9月28日に行われるJ1第32節・京都サンガF.C.戦で「セレ女デー」を開催し、来場者先着1万2000名にホッケーシャツをプレゼントすると発表した。
今年のホッケーシャツは、淡いピンクの水彩柄にガーリーなロゴをあしらったデザイン。当日はセレ女デーにちなんだイベントが実施される予定となっている。クラブは公式サイト上で「女性をはじめセレッソ大阪のファン・サポーターの皆様にお楽しみいただける1日となりますのでお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください!」と呼びかけた。
ホッケーシャツのプレゼントを告知したクラブ公式X(旧ツイッター/@crz_official)に対し、「めっちゃ可愛い」「太っ腹すぎる」「これは人気でそうなデザイン」「女子が着たら映えそう」「絶対にほしい」などの声が届いている。
セレ女デーは女性を中心とした毎年恒例の人気イベント。今年は「セレ女が喜ぶ、セレ女が輝く」をコンセプトとし、10人組ダンス&ボーカルグループ「 THE JET BOY BANGERZ」も来場してイベントを盛り上げる。
