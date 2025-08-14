広島の日本代表FW中村草太がザムストとパートナーシップ契約締結「自分がプレーするうえで欠かせないもの」
スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド『ZAMST(ザムスト)』を展開する日本シグマックス株式会社は14日、サンフレッチェ広島の日本代表FW中村草太(22)とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。
中村は明治大時代に関東大学リーグ史上初の2年連続「得点王&アシスト王」に輝き、今季から広島に加入。ルーキーながらここまで公式戦34試合に出場し、10ゴール7アシストと活躍している。先月の東アジアE-1サッカー選手権2025で日本代表デビューを果たし、2試合1ゴールで優勝に貢献した。
ザムスト製品は大学2年生の時から愛用し、サッカー用スポーツインソール「Footcraft FOOTBALL STYLE」を着用。今季からはサッカー向けオーダーメイドインソール「Footcraft CUSTOM CONTROL」の使用も開始している。
中村はパートナーシップ契約締結に際し、「このような契約をしていただけたことに感謝いたします」とコメント。「私がザムストの商品を使用し始めたのは、明治大学在学時です。インソール、リカバリー商品含め、自分がプレーするうえで欠かせないものとなっています」と語り、「引き続き、ザムストのサポートを得ながら、更なる成長を目指して頑張ります」と誓っている。
同社は今回の経緯について「ザムストは、圧倒的なスピードと技術を武器に攻守両面でチームを支える中村選手の挑戦を、ケガ予防やパフォーマンス向上に寄与するインソールをはじめとしたケア製品を通じて支えていきたいと考えています。そうした想いのもと、このたび中村草太選手とパートナーシップ契約を締結する運びとなりました」と説明した。
