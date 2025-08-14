¤Ü¤ë½Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¼Âà¡¡½à¡¹·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤ë¤â£´¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41¡Ë¤¢¤ó¤ê¡Ê30¡Ë¼ò´ó´õË¾¡Ê37¡Ë¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢·à¾ì½ÐÈÖ¤òµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ü¤ë½Î¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï¡ÖÀèÆü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿ÅÄÊÕ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÌë»ä¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¼ò´ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ï¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ªÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£
¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤â¡Öº£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ï¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡³§ÍÍ¤âÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£