¤Ü¤ë½Î¤Îº¸¤«¤é¼ò´ó´õË¾¡¢¤­¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê2022Ç¯10·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41¡Ë¤¢¤ó¤ê¡Ê30¡Ë¼ò´ó´õË¾¡Ê37¡Ë¤­¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤ò¼­Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢·à¾ì½ÐÈÖ¤òµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ü¤ë½Î¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù½Ð¾ì¤ò¼­Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï¡ÖÀèÆü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿ÅÄÊÕ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÌë»ä¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£Ç¯¤Î¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï¼­Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£

¼ò´ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ï¼­Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ªÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£

¤­¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤â¡Öº£Ç¯¤Î¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ï¼­Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡³§ÍÍ¤âÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£