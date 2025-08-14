俳優・つるの剛士（50）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。9日に腎臓がんのため死去したアニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などで知られる歌手のNoBこと山田信夫（やまだ・のぶお）さんを追悼した。

つるのは「『ペガサス幻想』をカバーさせていただき、

『5 together！ゼンカイジャー』では一緒にレコーディングをさせていただき、そして“超英雄祭”では同じステージで歌わせていただきました」と山田さんとの交流を明かし、「また、ご一緒したかった――」と無念さをにじませた。

そして「NoBさんの歌は、これからも永遠に響き続けます。心よりご冥福をお祈りいたします」としのんだ。

山田さんは、1984年にMAKE-UPのボーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやブロジェクトで活動。歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ「聖闘士星矢」のOP曲「ベガサス幻想」は世界的なヒット曲となった。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱。日本のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきた。