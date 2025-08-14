タレントの藤本美貴が１４日、通信制高校をサポートする中央高等学院の相談委員長に就任し、都内で行われた任命式に出席した。

元モーニング娘。の辻希美が８日に第５子を出産したばかり。藤本は「素晴らしいですよね。ＯＧラインでもくれました。『私事ではありますが、第５子を出産しました』と。ラインがわいてました」と満面の笑みで祝福した。

辻は出産前に３児のママである藤本とタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）にも出演。第５子妊娠への思いや長女でタレント・希空（のあ）の反応などを明かしていた。辻も藤本もママ歴が長いため、「もう相談事とかはないですね」とキッパリ。続けて「ご飯作ってとか、やってほしいことがあったら言って欲しいです」と助っ人役を買って出た。

藤本は、同校のイメージカラーにあわせ、緑色のベストとパンツ姿で登場。相談委員長の名刺を受け取ると「重みがあります。気持ちが引き締まる感じです」と背筋を伸ばし、「いろんな子どもたち、ご家庭に寄り添ってくれる学校。同じように相談をいただいた場合は寄り添いたいと思っています」と意気込んだ。