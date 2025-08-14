Snow Man岩本照、ワイルドな無精髭姿で登山満喫「男らしさと色気がダダ漏れ」「美しくて逞しい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】Snow Manの岩本照が13日、自身のInstagramを更新。無精髭姿で登山を満喫するオフショットを披露した。
【写真】岩本照「色気がダダ漏れ」と話題の髭姿
岩本は「呼吸して〜」と登山を満喫するオフショットを投稿。岩の上に座り山脈を眺める様子や山道を歩く姿を披露している。また、この時の岩本は無精髭を生やしており、ワイルドな雰囲気を放っていた。
この投稿には「くしゃくしゃの笑顔の可愛さが反則級」「大自然が似合う」「頼りになる彼氏感すごい」「素敵な表情にますます惚れる」「男らしさと色気がダダ漏れ」「美しくて逞しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
