サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100−SNW030BK（ブラック）」「100−SNW030BK（ホワイト）」を発売した。

同品は、限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズとのこと。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なので、レイアウト変更や掃除の際もスムーズだという。省スペースでも快適な作業環境を実現する。

浅型2段と深型2段を備えた4段構成。書類、文具、小物、ファイルなど、用途に合わせてスッキリ整理できる。深型には厚みのある冊子や備品、浅型には日常的に使う資料や文房具を収納し、作業効率をアップする。

引き出しは取り外してそのままトレーとして利用可能。必要な書類や小物をデスク上に持ち運び、作業後は元に戻すだけ。会議資料やプロジェクト用品を移動する際にも便利で、業務の流れをスムーズにする。

軽量設計に加え、キャスター付きで自由に移動可能。模様替えや掃除も手間なく行える。前輪にはストッパーを搭載し、使用時はしっかり固定できるので安全性も抜群だとか。安定感と利便性を兼ね備えている。

引き出しは樹脂製で水洗い可能。ホコリや汚れがついても丸洗いでき、いつでも清潔に保てる。

［小売価格］5891円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp