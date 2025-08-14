セカオワSaori、誕生日会の飾り付けする息子公開 最上もが・きゃりーぱみゅぱみゅらが反応「かわいすぎますわ」
【モデルプレス＝2025/08/14】SEKAI NO OWARIのSaoriが8月13日、自身のInstagramを更新。息子の近影を公開した。
【写真】セカオワSaori誕生日、ナンバー風船飾る息子の背中
8月13日に39歳の誕生日を迎えたSaori。「誕生日プレゼントは、息子が『ラッキーな結果しか出ないラッキーおみくじ』を作ってくれて、10分×5枚のマッサージ券をゲット」と自身のバースデーパーティーの飾り付けをする息子の近影を公開した。また「『ジャーン！ママここに座っていいよ！』」とパーティーモールで息子がデコレーションした椅子も披露している。
この投稿にはタレントの最上もがが「かわいすぎますわ。。。」、アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが「お誕生日おめでとう」、モデルでアーティストの伊藤千晃が「幸せ溢れるプレゼント素敵 おめでとう」と反応。ファンからは「キラキラ椅子可愛い」「息子さんの成長が微笑ましい」「立派に育ってる」「どんどんお兄ちゃんになってる」「ママ大好き伝わる」といった声が寄せられている。
Saoriは、2017年に俳優の池田大と結婚し、翌年1月に第1子を出産。2024年12月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】セカオワSaori誕生日、ナンバー風船飾る息子の背中
◆Saori、自身の誕生日パーティーの飾り付けをする息子公開
8月13日に39歳の誕生日を迎えたSaori。「誕生日プレゼントは、息子が『ラッキーな結果しか出ないラッキーおみくじ』を作ってくれて、10分×5枚のマッサージ券をゲット」と自身のバースデーパーティーの飾り付けをする息子の近影を公開した。また「『ジャーン！ママここに座っていいよ！』」とパーティーモールで息子がデコレーションした椅子も披露している。
◆Saoriの投稿に最上もが・きゃりーぱみゅぱみゅ・伊藤千晃が反応
この投稿にはタレントの最上もがが「かわいすぎますわ。。。」、アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが「お誕生日おめでとう」、モデルでアーティストの伊藤千晃が「幸せ溢れるプレゼント素敵 おめでとう」と反応。ファンからは「キラキラ椅子可愛い」「息子さんの成長が微笑ましい」「立派に育ってる」「どんどんお兄ちゃんになってる」「ママ大好き伝わる」といった声が寄せられている。
Saoriは、2017年に俳優の池田大と結婚し、翌年1月に第1子を出産。2024年12月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】