ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、「お礼品がすぐに全国の店舗で引換可能」な「ファミマふるさと納税」に、新たに5商品を8月14日10時から追加した。

昨今の物価高などの影響で、家計の負担軽減策としてふるさと納税への注目が高まっているなか、今回、プライベートブランド「ファミマル」のお菓子から、手軽に鉄分がとれる「1日分の鉄分 ちいさなオールレーズン（埼玉県入間郡三芳町）」に加え、人気の冷凍麺「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺（静岡県焼津市）」など5商品を追加する。

お礼品全体では、17自治体47商品に拡大し、日常使いの商品がさらに利用してもらいやすくなった。

今後もファミリーマートは、地域社会の拠点の一つとして地域や自治体と相互連携と協働による活動を推進し、お礼品の拡充を図るとともに、地域の魅力発信に継続的に取り組んでいく考え。

［寄付額］

サクサクとろけるしみチョココーン／エアリアル贅沢しおバター味：3000円〜8000円

ザクザクした食感のリッチキャラメルポップコーン：3000円〜8000円

1日分の鉄分 ちいさなオールレーズン：5000円〜1万円

香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麵：5000円〜1万円

［発売日］8月14日（木）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp