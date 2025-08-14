あばれる君、難関資格の合格通知書公開 本名にも注目集まる「カッコいい」「新鮮」
【モデルプレス＝2025/08/14】お笑い芸人のあばれる君が、8月13日に自身の公式X（旧Twitter）を更新。世界遺産検定の合格通知書を公開して反響が寄せられている。
【写真】あばれる君、本名書かれた合格通知書
あばれる君は「世界遺産検定マイスター合格しました！！応援してくださった皆様ありがとうございました」と報告して、同資格の合格通知書を公開。「古張裕起」とあばれる君の本名が記載された合格通知書には世界遺産検定の最上位資格である「受験級：マイスター」と表記されている。
この投稿には「マイスターは本当に難しいです！尊敬」「鬼のように難しい難関試験、凄すぎる」などの反響が寄せられている。また、これまでもTBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演した際のテロップや、ポケモンバトル大会にて本名が明かされるたびに話題となっていたあばれる君。この投稿にも「何度見ても新鮮」「本名がカッコいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あばれる君、本名書かれた合格通知書
◆あばれる君、MVに出て欲しい人物を明かす
あばれる君は「世界遺産検定マイスター合格しました！！応援してくださった皆様ありがとうございました」と報告して、同資格の合格通知書を公開。「古張裕起」とあばれる君の本名が記載された合格通知書には世界遺産検定の最上位資格である「受験級：マイスター」と表記されている。
【Not Sponsored 記事】