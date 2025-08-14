ｆｏｎｆｕｎが後場急伸、ハイブリッドと業務提携◇ ｆｏｎｆｕｎが後場急伸、ハイブリッドと業務提携◇

ｆｏｎｆｕｎ<2323.T>が後場急伸し一時ストップ高の６５９円をつける場面があった。１３日は第１四半期の好決算を受けて上昇したが、この日は正午ごろにハイブリッドテクノロジーズ<4260.T>と業務提携を行うことで合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



ベトナム子会社を含むグローバルなエンジニア体制を持ち、グループ会社との連携により、上流工程（ＵＩ／ＵＸ デザイン含む）から実装まで一貫して対応できる体制を構築するハイブリッドとこれまでに受託開発で培ってきた顧客提案力を強みとするｆｏｎｆｕｎが提携することで、両社それぞれの成長戦略を加速させるのが狙い。具体的には、ｆｏｎｆｕｎからの技術派遣を通じたハイブリッドの開発体制の支援や、ｆｏｎｆｕｎ案件へのハイブリッドのエンジニア参画による受託開発プロジェクト推進などの取り組みを進めるとしている。なお、同件によるｆｏｎｆｕｎの２６年３月期業績やハイブリッドの２５年９月期業績への影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS