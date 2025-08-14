キタニタツヤが、8月29日から31日の3日間にて開催される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation（R）』の全日程に出演することが発表された。

（関連：【画像】キタニタツヤ、『YouTube Music Weekend』出演スケジュール＆こんにちは谷田さん アーティスト写真）

同企画は、アーティストの撮り下ろしライブ映像やMVなどを一気にプレミア公開するもの。今年で3年目の出演となるキタニは、2023年には大森時生（テレビ東京）をプロデューサー／演出に迎えた作品『摘果』及び「素敵なしゅうまつを！」のMVを公開。2024年にはヘッドライナーを務め、ダ・ヴィンチ・恐山が脚本を手掛けた映像作品『監禁』を公開していた。今年のキタニのテーマは“教育”となり、現時点では詳細は明かされていない。

また、8月31日にはボカロPとしての名義 こんにちは谷田さんとしても参加。『“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん』と銘打たれた本枠では、同日に配信リリースする主催VOCALOIDコンピレーションアルバム『Eingebrannt』（読み：アインゲブラント）に参加するボカロPのMVが公開される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）