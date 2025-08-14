ゴディバ ジャパンは、秋季限定の焼き菓子を、8月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」は、栗のイラストが秋らしい華やかなパッケージに詰め合わせた、2種類のラングドシャクッキー。限定フレーバー「GODIVA モンブランラングドシャクッキー」は、風味豊かなマロンパウダーを練りこんだホワイトチョコレートを、芳醇な香りのマロンペーストを丁寧に練りこんだラングドシャでサンドしたクッキーとなっている。定番の「ダークチョコレート ラングドシャクッキー」と詰め合わせた。サクッとした口あたりと、風味豊かなチョコレートのハーモニーを楽しんでほしいという。



「サブレショコラ オータムアソートメント」

「サブレショコラ オータムアソートメント」は、サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドした。秋季限定の「スイートポテト」「マロン＆ミルクチョコレート」の2種類と定番サブレショコラの「ミルクチョコレートキャラメル」「72％ダークチョコレート」2種類を、マロン・スイートポテトのイラストをあしらい、焼き菓子の美味しさを表現したパッケージに詰め合わせた。



「最中 オ ショコラ」

ゴディバが手がけた和菓子「最中 オ ショコラ」は、チョコレート餡と最中皮を別々に個包装しており、食べる直前にサンドしてもらうことでサクサクの食感を感じてもらえる。「ミルクチョコレート白餡」と「ダークチョコレート小倉餡」による2種類のアソートメントは、海外のデザイナーから見た日本の美しさの表現と日本の書道家によるオリジナルの「最中」の書で和を意識した、限定のパッケージデザインで仕上げた。

［小売価格］

モンブランラングドシャクッキー アソートメント：1350円〜3780円

サブレショコラ オータムアソートメント：1188円〜5400円

最中 オ ショコラ：2754円〜5238円

（すべて税込）

［発売日］8月20日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp