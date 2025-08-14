タリーズコーヒージャパンは、季節限定のスイーツを8月20日から発売する。



「喫茶風ほっくりモンブラン」

「喫茶風ほっくりモンブラン」は、どこか懐かしい喫茶店のモンブランをイメージした見た目と味わいとのこと。しっとりとしたマドレーヌ生地にやさしい甘さの黄栗のモンブランクリームを絞り、その上に刻んだ黄栗をトッピングした。シンプルでありながら、ひと口ごとにほくほくとした栗の甘みが広がり、ひと足早い秋の訪れを感じさせてくれる。コーヒーや紅茶とセットでレトロな喫茶店にいるかのような、くつろぎのひとときを楽しんでほしいという。



「紫芋とカシスのタルト」

「紫芋とカシスのタルト」は、紫芋とカシスを組み合わせた、華やかなタルトケーキ。紫芋クリームとホイップクリームに甘酸っぱいカシスソースを重ねて、程よい酸味をプラスし、爽やかで深みのある味わいに仕上げた。紫芋とカシスが引き立て合う、上品な味わいとなめらかな口どけを楽しめる。波のように美しく絞られた模様が華やかさを演出し、ティータイムをより豊かに彩る。

［小売価格］

喫茶風ほっくりモンブラン：単品 540円／セット 910円〜

紫芋とカシスのタルト：520円／セット 890円〜

（すべて税込）

［発売日］8月20日（水）

タリーズコーヒージャパン＝https://www.tullys.co.jp