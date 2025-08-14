トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」は、ブラ＆ショーツセットの新コレクション「Daily Plus（デイリープラス）」がデビュー。7月25日から順次発売中だ。

「Daily Plus」は、プチプララインにワンランク上の機能やデザインをプラスした新コレクション。第一弾はアウターを選ばず楽しめるストラップレスブラや、脇をすっきり見せるブラ、ふわりと包み込むようにバストUPしてくれるブラなど、さまざまなニーズに応える機能を備えたセットアップを、お手頃プライスで展開する。



「AMOSTYLEバンドゥ＜Lace Chic＞」

「AMOSTYLEバンドゥ＜Lace Chic＞」は、シンプルで美しい花柄編みレースのストラップレスブラ。華奢なストラップは取り外しが可能で、アウターのデザインに合わせて着こなしを楽しめる。着回し力抜群のブラック、ホワイト、ピンクベージュの3色展開となる。



「脇高ブラ＜Botanical Mosaic＞」

「脇高ブラ＜Botanical Mosaic＞」は、サイドのロングボーンでバストを脇に逃さず、作った谷間をしっかりキープ。土台にカップと同じ柔らか素材を採用し、圧迫感が少ないのに安定感のある着けごこちとのこと。クラシカルなアーチとブーケのミックス柄が繊細で愛らしい印象のデザインとなっている。



「雲ふわりブラ＜Blossom Whisper＞」

「雲ふわりブラ＜Blossom Whisper＞」は、雲のようにバストを“ふわり”と包み込みながらカップ下部の厚みでほどよくバストUPする「雲ふわりブラ」。カップ内蔵のプラスチック素材のコンフォートワイヤーが、身体の動きにフィットし、やさしくサポートしてくれる。

［小売価格］

Lace Chic：B〜D 3410円／E 3740円

Botanical Mosaic：C〜D 3410円／E・F 3740円

Blossom Whisper：C〜D 3410円／E・F 3740円／タンガ 1430円

※ブラ＆ショーツのセット価格

（すべて税込）

［発売日］7月25日（金）から順次

トリンプ・インターナショナル・ジャパン＝https://jp.triumph.com