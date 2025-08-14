“トヨエツのめい”も所属の日本人メンバーユニットMADEIN S、本日（14日）デビュー

ガールズグループMADEINの最初のユニットMADEIN Sがデビューする。

【写真】トヨエツの姪、セリナ

8月14日18時、MADEIN Sは1stシングル『MADE in BLUE』をリリースする。

MADEIN Sの新しい章を開く『BLUE』は通り過ぎる青春のなかの“青い”感情を盛り込んだ楽曲だ。アフロビートとディスコリズムのうえに神秘的なコード進行が加わり、幻想的で洗練された雰囲気を完成させ、過ぎ去った日々の悲しみと痛み、そして隠された本心まで、繊細に表現した。

（写真＝143エンターテインメント）MADEIN S

特に、今回の新アルバムはメンバーのマシロとミユが作詞、作曲に参加し、格別な意味を持つ。彼女たちは一層成長した音楽の実力を基盤に、MADEIN Sならではの“色”を表現し、K-POPファンにしっかりと印象を残す予定だ。

MADEIN Sは、マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの4人のメンバーで構成されたユニットだ。彼女たちはMADEINとはまた異なる感情で新しいコンセプトと物語を伝え、より深く広い世界観を届け、唯一無二のユニットとして存在感を放つ見通しだ。

なお、MADEIN Sの『MADE in BLUE』は8月14日18時にリリース予定だ。

