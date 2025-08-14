藤本美貴、アイドルになる前の悩み告白「北海道の真ん中に住んでいたので…」 幼稚園のころの夢は“演歌歌手”
元モーニング娘。でタレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院 相談委員長 就任式』に出席。アイドルになる前の悩みを明かした。
学校生活で印象に残っていることをとわれた藤本は「高校1年生まで（学校に）行っていたのですが、アイドルになったときに通信制に通う子と、通わない子がいるのですが、『なかなか難しいからやめとけ』って言われた世代だったんです」と回想。「サポート校を知っていたら、私みたいな人も通えていたのかなと。もっと早く知りたかったです」と、相談委員長に就任した同校に言及した。
そして、アイドルを目指した当時について「もともとは安室奈美恵さんが大好きで、歌手になりたいところから始まりました。安室さんに憧れる前、演歌歌手になりたいと保育園の時に言っていたので、悩まなかったです」と告白。「北海道の真ん中に住んでいたので、東京に出るまで大変だから、どうやってオーディションに行けばいいんだろうというのが一番の悩みでした」と明かした。
藤本は、通信制高校のサポート校である中央高等学院の相談委員長に就任。イベントでは、現役の学生も壇上に登場し、藤本への相談会も実施した。
