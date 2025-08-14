元プロ野球選手の糸井嘉男氏（44）が13日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。現役時代のエピソードで共演者を驚かせた。

この日番組では「暑い夏は夜に稼げ！ワンアイデアで爆儲け！」として、百貨店屋上のビアガーデンを取材。このVTRを受け、「ナインティナイン」矢部浩之が「勝手なイメージやけど、ギャルはすぐテキーラ飲むから」と想像。するとタレントのゆうちゃみは「テキーラ卒業したんです」と告白。「二日酔いがエグすぎて、もう無理になっちゃいました」と打ち明けた。

そして「21歳で終わりました」というゆうちゃみに、糸井氏は「え、卒業したんですかテキーラ」と驚がく。「僕らのほうがギャルですね。まだやっぱり…」と続け、「NON STYLE」井上裕介に「どれぐらい飲むんですか？」と聞かれると、「ショットで300杯とか出たりします」と答えて驚かせた。

そのため井上が「昔の野球選手って、お酒を飲んで次の日の試合のほうが調子がええとか」と、かつてのプロ野球選手に言われたウワサを紹介すると、糸井氏も「あるんです」と肯定。「二日酔いのほうが苦手なピッチャーを打てるって言われる。で1回試した。朝まで付き合ってもらって飲んで。そしたらボールが2個ぐらいに見える」と振り返り、「どれか当たれ！と思って（バットを）振ったら、打ったやつがベースに当たって、アゴに当たって病院送りになったことが。もう二度としたくない」と懲りていた。