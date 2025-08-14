元ソフトバンク監督で西武OBの工藤公康氏（62）が14日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。打者・大谷翔平の抑え方について語った。

野球少年からの質問に答える企画で、「大谷翔平選手の抑え方」を問われた工藤氏は「僕が自分の持っている球種で大谷君を抑える確率は低いです。だからけっこう打たれると思う」とあっさりと回答。

「球威も当然ないといけないし。彼の場合は逆方向の大きなホームランも出るので、外だけでいいか内だけでいいかでいうと難しいんですよ。だからフォアボール覚悟で攻めます」と話したが、「でもどうだろうな、たぶん5割くらいは打たれるんじゃないかなと思います。それくらい凄い」と本音を明かし、MCの「ハライチ」澤部佑から「めちゃくちゃ打たれるじゃないですか」とツッコまれた。

神田愛花アナウンサーが「ホームランだけは打たせないようにしたりとかも？」と聞いたが、工藤氏は「できないです」と即答。「勝負したら必ず打たれます。1回対戦して1回打たれるってわけじゃないですよ、シーズン通してやったら必ず成績が出て打たれます」と話していた。