乃木坂46久保史緒里「ファッショニスタ」と信じるメンバーと買い物へ「1秒で決める」行動に驚き
【モデルプレス＝2025/08/14】乃木坂46の久保史緒里が、13日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。空き時間での出来事について語った。
【写真】乃木坂46の「ファッショニスタ」
世間の休みとは関係なく、忙しい日々を送る久保。先日、2時間の空き時間があった際、メンバーの梅澤美波が「買い物に行きたい」「洋服を見に行きたい」と言っていたという。梅澤を「ファッショニスタ」だと信じる久保は「オシャレを学ぼう」と共に買い物に出かけたと語った。
服を購入することのハードルが高い久保は、「ファッショニスタの真似すればいい」と思っていたところ、そもそも「買い物の仕方が違う」と驚愕。素早いスピードで服を見ていき「1秒で決める」うえに「自分から店員さんに声かけるの！」と驚きを隠せない様子だった。
その際、気になるサングラスを見つけた久保は、梅澤から購入のための背中を押してもらったものの、その時に「自分が履いてるパンツのウエストのチャックが爆ぜてる（壊れてる）事に気付いた」という。
壊れたチャックは服で隠せるものの「何とかしなきゃ」と思った久保は、たまたま入ったお店で話しかけてくれた店員さんに「目の前に合ったデニムを試着させてもらった」ことで難を逃れようと画策。ところがふと値札を見たら「そのデニムが1本、10万円だったの！」と思わぬ値段に驚愕。「買いか？」という思いも沸いたものの購入には至らず、「その日1日そのままで過ごしたし、伊勢丹で何も買わなかった」と、ファッショニスタの真似はできなかったと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆久保史緒里、乃木坂46の“ファッショニスタ”と向かった先は
◆久保史緒里、びっくりしたデニムの値段とは
