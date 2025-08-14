¡Ö¤â¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡×½»ÂðÃÏ¤ÇÆÍÁ³¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡¥¯¥Þ¤È³ÊÆ®¤·¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡Ê»³·Á¡Ë
Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÌÜ·â¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Ë¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬¡£
»³·Á¸©¤Ç¤â8·î10Æü¤ÎÌë¡¢¸ÍÂôÂ¼¤Î²Æº×¤êµ¢¤ê¤ÎÃËÀ¤¬½»ÂðÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´íµ¡°ìÈ±¡×¤È¸À¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ®Ìò¾ì¤Î¶á¤¯¡¢½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÎ¢¤Î¾®Æ»¡£ÇÀºîÊª¤ÎÈª¤¬¤¢¤ë¤½¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤¬»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¯¥Þ¤¬¡×¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î10ÆüÌë¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥Þ¤È¤Î¡Ö°ìÉô»Ï½ª¡×
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¡ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¡Ö1¥áー¥È¥ëÈ¾¤°¤é¤¤¼êÁ°¤ËÍè¤¿¤é¥¯¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢10Æü¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¥º¤¬À¸¡¹¤·¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î½ý¤Ï¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤Ç¤¨¤°¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î½ý¤ÏÈæ³ÓÅªÀõ¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï10Æü¡¢ÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤«¤éµ¢¤ëÅÓÃæ¤Î¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢Æ¬¤äº¸¤ÎËË¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤¬¾×·âÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¸ÍÂôÂ¼Ìò¾ì¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½200¥áー¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬»³¤È¤Ï¤¤¤¨ËÜÅö¤ËÂ¼¤ÎÃæ¿´Éô¡¢½»Ì±¤¬¾ï¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Ìë¤Ï³¹Åô¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ï©¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥Þ¤¬¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª¡Ö¾×·â¤¬¥É¥ó¤È¡×
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¶ÛÇ÷¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¡ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¡Ö¹½¤¨¤¿¤±¤ì¤É¾×·â¤¬¥É¥ó¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Î¾å¤Ë¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤³¤ÎÊÕ¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡×
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç½õ¤±¤¬¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë¸å¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬½õ¤±¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÄÉ¤ÃÊ§¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬À¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¡¦¡¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¦µ¤¤¢¤ë¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¯¡¢²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄñ¹³¤·¿¶¤ê¤Û¤É¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¡ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥ÞÌäÂê¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉºÇ¶á¤Ï¥¯¥Þ¤¬¿Í¤Î½»¤à¥¨¥ê¥¢¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤é
¡Ö¡Êº×¤ê¤Ë¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ë¹½Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¡×
ÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬¡£ÅöÁ³¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢½ý¤ÎÄË¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï´é¤Ë¤â½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Î¼ê¤¬´é¤ËÅö¤¿¤ì¤ÐÂç¥±¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼èºà¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÅöÆü¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ÛÊÑ
Â¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¸Å¸ýÃÏ¶è¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿ÅöÆü¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤âÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¶Á¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤Î¤¹¤°¤ï¤¤Ë¤¢¤ëÈª¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤À¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈª¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÄ«¤Î»þÅÀ¤ÇÈª¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÀ×¤Ê¤É¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¡ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ðÊó¤¬¡Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º×¤ê¼«ÂÎ¤âÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤È¤«ÂÐºö¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢µ¿¤ï¤·¤¤ÄøÅÙ¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ÛÊÑ¤ò¡ÖÃÎ¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»öÁ°¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌò¾ì¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¼¤Ç¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥¯¥Þ¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©Æâ¤Çº£Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Ç5·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÍÂôÂ¼¤Ç¤Ï·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½»Ì±¤ØÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢½»Ì±¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
