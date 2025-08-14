夫婦共働きで夜だけエアコンを使っています。“夜だけつけっぱなし”で寝ると電気代が気になります…どのくらいかかる？

夜だけつけっぱなしの電気代はどのくらい？

エアコンの電気代は、「消費電力（kW）×使用時間（h）×電力単価（円/kWh）」で求められます。

今回は、パナソニック株式会社「CS-EX225D（8畳用）」を参考に計算してみます。パナソニックのカタログによると、冷房運転の消費電力は135～840Wです。10時間ずっと最大出力で運転することはないため、平均消費電力を400Wと仮定します。

なお、電力単価は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が設定している、31円/kWhとします。たとえば、20時から翌朝6時までの10時間つけっぱなしで使用すると、1日あたりの電気代は以下のとおりです。

・0.4（kW）×10（時間）×31（円）＝124円

1ヶ月（30日）に換算すると、約3720円が目安となります。なお、使用環境にもよりますが、夜間は外気温と設定温度の差が小さくなり、消費電力も抑えられやすいため、電気代がここでの試算より低くなる可能性もあります。



「つけっぱなし」と「タイマー切り」どちらがお得？

短時間ならタイマー切りの方が電気代は抑えられます。ただし、途中で暑くて目が覚めて再び運転を始めると、冷やし直しのため一時的に消費電力が増えるため、結果的に差が小さくなる場合もあります。

寝室の断熱性が高く、就寝中に室温があまり上がらない環境ではタイマー切りが有効ですが、外気温が高い真夏の熱帯夜では、弱運転のつけっぱなしの方が快適性とコストのバランスが取りやすい場合もあります。



電気代が高くなるケースと安くなるケース

夜間つけっぱなし運転でも、条件によって電気代は大きく変わります。室温や外気温、建物の断熱性、運転モードなどが影響するため、自分の環境がどちらに当てはまるかを把握しておくことが大切です。



■高くなるケース ・夜間も外気温が下がらず、エアコンが常に高出力で稼働する

・断熱性が低く、冷気が逃げやすい部屋

・設定温度が低く（25℃以下）、風量も強めで運転している



■安くなるケース ・就寝中の設定温度を27～28℃にして弱運転や自動運転に切り替える

・部屋が狭く冷却効率が高い

・サーキュレーターや扇風機で冷気を循環させている



節約のための工夫

夜間でも快適さを保ちながら電気代を抑えるには、エアコンの設定や使い方に少し工夫を加えるだけで効果が出やすくなります。無理なく続けられるポイントを押さえて、効率的な運転を目指しましょう。



1．設定温度は27～28℃が目安

冷やしすぎを防ぎ、消費電力を抑えられます。無理のない範囲で調節しましょう。



2．サーキュレーターで空気循環

冷気が部屋全体に行き渡り、弱運転でも涼しさを感じやすくなります。



3．室外機周囲の風通しを確保

効率的に熱を放出でき、電力消費を抑えられます。



4．フィルター掃除をこまめに

目詰まりを防ぐことで、冷房効率がアップします。



まとめ

夜だけエアコンをつけっぱなしにして寝ると、1ヶ月あたり約3720円の電気代がかかる試算です。設定温度や外気温、部屋の環境によって前後しますが、工夫次第で快適さを保ちながら節約も可能です。

睡眠の質を保つことは健康にも直結します。コストだけでなく快適性とのバランスを取り、自分の家庭に合った使い方を見つけましょう。



出典

パナソニック株式会社 エアコン特選カタログ2025/春夏号

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問 Q&A

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー