◆米大リーグ エンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦で逆転負けを喫して４連敗となった。同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」では昨季から過去ワーストの７連敗。今季レギュラーシーズンで組まれた６試合は全敗となった。試合前に同率首位だったパドレスが勝ったため、１ゲーム差の２位に転落した。ドジャースが首位から陥落するのは４月２７日（同２８日）以来１０８日ぶりとなった。

大谷翔平投手（３１）は、「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては今季９度目の登板で最長で最多の４回１／３で８０球を投げ、５安打４失点、７奪三振と粘投した。打っては初回先頭の１打席目に右翼線への三塁打を放って先取点のホームを踏むなど４打数１安打１打点、１四球３三振。あと２アウトだった今季初勝利、今季２度目で自己最長に並ぶ５試合連続本塁打は逃した。

今季９度目のマウンドに上がった大谷。古巣エンゼルス戦は初登板で、エンゼルスタジアムでの登板は、２３年８月２３日（同２４日）のレッズ戦以来７２１日ぶりだった。大谷は「たくさんの思い出があるスタジアムなので、もちろん好きな球場の一つ。その中で今日登板できたのは、ひとつステップアップできたのはいい一日だったと思う」と多くの思いをかみしめながらマウンドに上がった。

空振り三振を奪った２３年３月２１日（同２２日）のＷＢＣ決勝以来８７６日ぶりだったトラウトとの対決では、初回の１打席目は５球連続直球でフルカウントとなると、最後はストライクゾーンに入ったスイーパーに反応できず見逃し三振を奪い、４回先頭の２打席目もこの日最速１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球で見逃し三振を奪って圧倒した。

大谷はトラウトとの対戦を「あの２打席はしっかり投げ切れたと思う。基本的に高めのまっすぐがデータ上よくないので、基本的にはそこに投げながら、あとは自分の感覚とウィル（捕手のスミス）の感覚で変化球を交えながら。もちろんシンプルにいい打者なので、しっかり投げきれることが大前提として、より集中しないといけない。一番いい打者だと思うので、自分の持っている中でベストな球を常に投げなければいけないと思うし、最終的にいいところにいいボールが行ったのは今日の中でもいいところのひとつだったと思います」とうなずいていた。