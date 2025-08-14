◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地・エンゼルス戦で「１番・投手兼指名打者」で出場し、今季初めて５回のマウンドに上がったが、４回１／３で５安打４失点、７奪三振の内容で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来７３５日ぶりの勝利とはならなかった。だが、古巣初登板となった大谷は「たくさんの思い出があるスタジアムなので、もちろん好きな球場の一つ。その中で今日登板できたのは、ひとつステップアップできたのはいい一日だったと思う」と感慨深げだった。

今季９度目のマウンドは当初４イニングを予定していたが、試合前にロバーツ監督が「彼の状態によるところが大きい」と、５回登板を明言。初勝利の可能性も浮上すると、まずは自らのバットで打線に火をつけた。初回は、先発投手としては史上初めてとなる初回先頭打者三塁打の珍記録をマークし、今季自己最長となる１２試合連続安打を記録。すると、続くベッツの左前適時打で先制。さらにスミスには２ランが飛び出した。

盟友との対決は完勝を飾った。初回２死。打席に入るトラウトを見つめ、目が合うと、お互いに笑みがこぼれた。２３年のＷＢＣ決勝で世界一を決めた勝負以来、８７６日ぶりの対決。初球から５連続直球と真っ向勝負でフルカウントにすると、最後は８６・８マイル（１３９・７キロ）のスライダーで見逃し三振に仕留めた。さらに、５―２の４回先頭で迎えた２度目の勝負は、追い込んでから１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球を外角低めいっぱいにねじ込み、またも見逃し三振に斬って見せた。

今季最長となる５回のマウンドは、１死一、二塁のピンチを招くと、先頭ネトに左翼への２点適時二塁打を浴び、無念の降板。２３年８月９日以来、７３５日ぶり＆ドジャース移籍後初白星とはならなかった。