母がこっそりティッシュ箱を重ね始めた理由は？おもしろい写真が話題に！SNSで万バズ【ママリ】

子どもの背後でティッシュ箱を重ねて…母のコソコソ行動に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、くるる( ᐛ 1y(@kuru88koru)さんが投稿していた育児の苦労がわかる1枚です。子育て中はちょっとしたことでも子どもの目を気にしながら、なんとか工夫して自由を手にしている方もいるのではないでしょうか？親の日常的な努力が見てとれる投稿に、世のパパママたちはきっと共感できるはず。

©kuru88koru

このスタイルで食べるの私だけじゃないよね

すぐ目の前にお子さんがいる中、箱ティッシュを重ねて壁を作り、おいしそうなバウムクーヘンを食べている、くるるさん。おやつタイムを子どもに見つかると「食べたい！」と言い出しますし、大人向けのおやつは親が独り占めしたいこともありますよね。くるるさんにとって、この壁はとても大事な役割を果たしているようです。



この投稿には「わかる！」と共感の声が多数。また「私は料理してるふりをしてスイーツタイムしてます」や「私は四方をガードします」など、自身の工夫を披露するリプライも。なるべく見つからないよう、音を立てず、サッとおやつタイムを楽しんでいる方は、くるるさんだけではなかったようです。



子育て中、ちょっとした自由時間を得るための努力がひしひしと伝わり、日々頑張るパパママを応援したくなる投稿でした。工夫をこらしつつ、心が潤うような息抜きを大切にできるといいですね。

親「天才かもしれん…」10歳娘による油性ペン・一発描きがすごすぎて3.5万いいね

ご紹介するのはちゃーろー イラスト特化アカ(@chataro_illust)さんの投稿です。ご自身もイラストを描くちゃーろーさんですが、10歳娘さんの才能には目を見張るものがあったそう。ノートの表紙に下書きなしで描いたという驚きのイラストとは？その才能とセンスにきっと驚くはず。

©chataro_illust

小学生の娘（10歳）がノートに一発描きでマジックで描いてたんだけど、、

これ凄くない？



天才かもしれん…

ノートの表紙にびっしりと描かれたイラスト。なんと下書きもせずに一発で描いたものだと言うから驚きですよね。「こどもふくセール」と書かれた場所に突進していくキャラクターや、両手にぬいぐるみのような物を持っているキャラクターなど、かなり細かく描かれています。「ドドドド」という効果音が聞こえてきそうなぐらい躍動感にあふれています。



この投稿に「天才」「センス良すぎ」など、クオリティーに驚いた方のリプライがついていました。ちゃーろーさんがイラストレーターとしての目線で見てもすごいと感じたそう。一体何にインスピレーションを受けたのか気になりますよね。娘さんの他の作品も見てみたくなります。



いつどんな場面でわが子の才能に出会えるかわかりません。日々の育児の中で、わが子にはさまざまなチャレンジの機会を作ってあげられるといいですね。

主役は…？1歳のバースデー写真、子ども不在の理由に2万いいね

わが子の1歳の誕生日。皆さんはどんなお祝いをしたいですか？かわいく飾りつけをして、写真を撮り思い出に残したいと思う人もいるでしょう。飾りつけに気合いが入るのも共感できます。



投稿者のえびいくら☺︎🦐🎀1y(@i_eat_ebi)さん。わが子のファーストバースデーで、気合いを入れて部屋を飾りつけて準備万端となりましたが…？

©i_eat_ebi

主役、起きません

とても華やかでかわいく装飾された部屋。これで準備は完璧です。しかし、なんと主役はお昼寝中…。寝ていてお祝いを開始できないなんて、赤ちゃんあるあるで思わずクスッと笑ってしまいますね。



この投稿には「ゆっくり過ごしたかったんですね」「笑った」などのリプライが寄せられました。ハプニングでさえ、1歳のお誕生日を彩る忘れられない思い出。親の深い愛情を感じるすてきな投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）