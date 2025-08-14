◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 横浜―綾羽（１４日・甲子園）

横浜（神奈川）は１点を追う４回から、２番手で来秋ドラフト上位候補の織田翔希（２年）がリリーフ。初球いきなり自己最速タイの１５２キロを計測し、聖地をどよめかせた。

この回を無失点に抑えると、５回２死二塁のチャンスではバットで魅了した。中前に同点の適時打を放つと、次の初球でなんと二盗を成功させた。投げて、打って、走って。織田が真夏の聖地で躍動している。

織田は１回戦の敦賀気比戦で７安打完封。甲子園大会での横浜の２年生による完封勝利は、７３年春のＶ腕・永川英植以来５２年ぶりで、夏では初の快挙となった。

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日、北九州市生まれ。１７歳。足立小１年で野球を始め、３年から投手。足立中では軟式野球部。高校では１年春の県大会からベンチ入り。同秋の関東大会準々決勝の東農大二戦で、公式戦初完投初完封。明治神宮大会でも準々決勝で明徳義塾を２安打完封。今春センバツでは奥村頼人との二枚看板で優勝に貢献した。１８５センチ、７６キロ。右投右打。