Êì¤ÏÂçÊª½÷Í¥¡ÄTV¤ÇÆÍÁ³¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¸øÉ½¤ÇÁûÁ³¡ª·Ä±þÂçÂ´¡¦½÷»Ò¥¢¥Ê¤Îà¾åÉÊ¤Ê¹õ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Öá´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê
¡¡TVÈÖÁÈ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿CBC¤ÎÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½éÁêËÐ´ÑÀï¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7·î¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê(°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê)¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Æü¤âÈþÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤ËÂçÁêËÐ´ÑÀï¤·¤¿¡¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÍÄÃÕ¼Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÃæÅùÉô¡¢·ÄØæµÁ½Î½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£2024Ç¯¤ËCBC¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢25Ç¯1·î¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³ÆÃÂç¹æ¡×(TBS)¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£