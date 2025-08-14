¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×¤«¤é28Ç¯¡Äà°úÂà¡õ²þÌ¾Éüµ¢á¿·³ã°Ü½»¤Î42ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡à¾¾ËÜ·Ãá¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1997Ç¯)¤ÎÉ±Àî°¡µÝÌò¤ò±é¤¸¤¿42ºÐ½÷Í¥¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¤Á¤¤¤µ¤¯¤Æ¤ª¤ª¤¤ÊHappy¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜè½½ï¡£2022Ç¯¤«¤é¿·³ã¸©¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌ¶ÐÏ©¤Ë¤¢¤ë¿·³ã±ØÁ°¤Î¡ØNIIGATA¡Ù¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÄÌ¶Ð¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍ¾Íµ¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿..Æü¡¹¤òÉ¬»à¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¶»¤¬¤®¤å¡¼¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿à¥è¥¬¥¦¥§¥¢á¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬·ò¹¯Åª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ê¤ª¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¡¢¤¦¡¢¤¦Èþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ·Ã¡×¤È¤·¤Æ94Ç¯¤Ë11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×¤ä¡ÖÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡×(TBS¡¢98Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤âÃæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾¾ËÜè½½ï¤Ë²þÌ¾¤·Éüµ¢¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢04Ç¯)¤ä¡Ö¥â¥Æ¥¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢10Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£