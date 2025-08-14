¡Ö¾¯½÷Ââ¡×56ºÐ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼à¿§Çò¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Äá¶á±Æ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ß¥Û¤Á¤ã¤óÂÄ¹¤Ã!¡×¤ÎÀ¼
¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÇò¤¤Â
¡¡80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çà¥ß¥Ûá¤³¤ÈÍõÅÄÈþË¤µ¤ó(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é½ë¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ¤Ê¬¤À¤±¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤«¤Ê¤êÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ç¶ß¤â¤¢¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¾¯¡Á¤·ÎÃ¤·¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¸µ¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Ç¤¢¤¨¤Æ½Å¤á¤Ë¡£¼Â¤Ï³¤¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤ÏÉ¬¿Ü¡£¥Ó¡¼¥µ¥ó°Ê³°¤Îµ¨Àá¤Ï³¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¤Èº½¤À¤é¤±¤Ë¡£³¤³¹Êë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃåÍÑ¤·¤¿¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¾¯½÷Ââ¤Î¥ß¥Û¤Á¤ã¤ó¡ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥ß¥Û¤Á¤ã¤óÂÄ¹¤Ã!¡×¡ÖµÓ¤âÄ¹¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢¾¯½÷Ââ¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£