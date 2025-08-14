¡ÖÍê¤ì¤ë°û¤ßÍ§Ã£¡×¤ÏÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë!?ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬à°û¤ßÍ§Ã£á¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°µ´¬¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é»ä¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖRYOKO¡¡YONEKURA¡¾DISFRUTA¡¡DISFRUTA¡×¤ËÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÉáÃÊ¤Ï°û¤ßÍ§Ã£¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤â´Þ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¡ÖMJÂÐ·è¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÉü³è¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½á¤¯¤ó¤ÏÍê¤ì¤ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¸¤ÇMJÂÐ·è¸«¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤ÍÍÍ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤¤¤±¤á¤ó¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤ÎMJÂÐ·è¡×¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£