2025年8月13日、人気女性YouTuberのきりまるが自身のYouTubeチャンネルを更新。新居を公開した。

きりまるは「めちゃくちゃオシャレな家になりました」「かなりこだわった」と紹介し、さっそくルームツアーを開始した。また、きりまるには交際している相手がおり、彼と同棲している新居の紹介にもなるようだ。

家の内装は「120%私の好み」と、きりまるの趣味に寄せた雰囲気になっているようで、リビングを披露した。きりまるは以前からインテリアブランド『Re:CENO（リセノ）』を愛用しているようで、以前の家も「200万くらい」『Re:CENO（リセノ）』の家具で揃えたという。そして今回の新居は『Re:CENO（リセノ）』がインテリアコーディネートを務めてくれたようで、きりまるは「素人じゃ思いつかない」と内装のオシャレさについて語った。

リビングには25万3000円の『AGRA 3seater sofa』が置かれており、5年ほど愛用しているようだが、「全然やない？」とヘタらず丈夫に使い続けていることを語った。となりは撮影部屋になっており、続いて衣装部屋も紹介。「超宝物」ときりまるが紹介したのは、6万9800円の『オフィスチェアWIRY』。コーデュロイ生地の可愛らしいものとなっている。

そんなきりまるだが、8月12日自身のインスタグラムにて子宮頸がんが再発したことを報告。「怖かった耐えた」「ショック」とコメントをした。今回の動画には、そういった状況のなかポジティブな様子を投稿したことに対し「ありがとう」といった声や、「バチクソおしゃれ」「本当に素敵」「センス神」という新居についての声も集まった。

（文＝向原康太）