¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¿·À±¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¡¢Çò¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤É½¾ðーーÏÃÂê¤ÎÈþ½÷¤¬Âç½¸¹ç¡ØGIRLS graph.¡ÙÂè10ÃÆ
¡¡¡ØGIRLS graph.¡ÙÂè10ÃÆ¤¬2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊõÅç¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØGIRLS graph.¡ÙÇò¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£¹æ¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ò¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë±Ý¸¶°ÍÆá¤¬É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿È©¤È±ð¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À24¥Úー¥¸¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AKB48¤Î¿åÅçÈþ·ë¤Ï¡¢È¬½Å»õ¤¬¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤È21ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È20¥Úー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿ー´ë²è¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ìÃæ¤ÎÄ¶¿·À±¡¦ÂôÈþº»¼ù¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸ê¡¹¤¬½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ßー¥ß¥åー¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÕ·î¤¢¤ä¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¡¢¤Ý¤¿¤ß¤¦¤é¡¢ÏÃÂê¤ÎÈþ½÷¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë