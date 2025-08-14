BLACKPINKの総合P・TEDDYによる新ガールズグループ・MEOVV、『TGC2025 A／W』でライブ披露決定【コメントあり】
東京ガールズコレクション実行委員会は9月6日、さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』を開催する。メインアーティスト第3弾が解禁となり、5人組K-POPガールズグループ・MEOVV（ミヤオ）の出演を発表。コメントも発表した。
【画像】『TGC2025 A／W』第7弾発表のゲストモデル一覧
MEOVVは韓国、アメリカ、日本出身のメンバー5人。BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、昨年9月6日に「MEOW」でデビューした。
BIGBANGやG-Dragon、2NE1など数々のヒットを手掛けた実績に加え、BLACKPINKの総合プロデューサーとしてグローバルな成功へと導いたTEDDYが、MEOVVのメンバーを選抜。クリエイティブとプロダクションのすべてを手がけ、BLACKPINKのデビュー以来8年ぶりのガールズグループとなる。
このほか、メインモデルに、アリアナさくら、安斉星来、小川桜花（Girls2）、日向坂46から金村美玖と小坂菜緒、小林由依、鈴木ゆうか、椿、村瀬紗英の出演が決定した。さらにゲストとして、高橋文哉と宮世琉弥が出演する。
さらに、チョコレートプラネットがMCを務めるTBS系『THE神業チャレンジ』とのコラボ企画第2弾が決定。ある芸能人が考案した複数のコーディネートの中から、“一番いいコーデ”を『マイナビ TGC 2025 A/W』来場者の投票で決定する。
■MEOVV、コメント
こんにちは、MEOVVです！
東京ガールズコレクション20周年のステージに立てることを大変光栄に思っております。
みなさんにお会いできることを楽しみにしています！
■メインモデル：嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2）奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山崎天（崎＝たつさき）(櫻坂46)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
■ゲスト：あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ（高＝はしごだか）、綱啓永、とうあ、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝 他 ※50音順
■メインアーティスト：aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順
■MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
■スタジオMC：柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順
