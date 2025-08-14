【竹取物語なねこ】「少しでもナタがずれていたら」子猫の命を守る講習会
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆竹取物語なねこ その1
■◆竹取物語なねこ その2
■◆元となったむかしばなし
竹取物語
むかし、竹をとって生活していたおじいさんがいました。ある日、おじいさんが竹をとりに行くと1本だけ光る竹があり、その中にはとてもかわいらしい女の子がいました。かぐや姫と名付けられた女の子は大切に育てられ、町でも評判になるほど美しく成長しました。そんなかぐや姫をお嫁さんにしたいと何人も貴族が押し寄せますが、かぐや姫は無理難題を突きつけ、全員を追い返します。
しばらくしたある日、かぐや姫が泣いているのでおじいさんが訳を聞くと、かぐや姫は「私は月の人で、月に帰らなければならない」と言います。月からの迎えをおじいさんたちは追い返そうとしますが、阻止することはできず、かぐや姫は月へと帰ってしまうのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』