衣料品流通サイト大手ZOZO創業者で実業家の前澤友作氏（49）が14日。自身のインスタグラムを更新。来春に完成予定というメガヨットを公開し、反響を集めている。

前澤氏は「6年前にドイツのルーセン社にオーダーしていた全長114mのメガヨットがいよいよ来春に完成します。現在は内装工事中で外装はほぼ仕上がりました。曲線を多用した柔らかなフォルムに、グレーとホワイトの2トーンカラー。デザイン責任者はマークニューソン氏です」とつづり、巨大ヨットの写真を公開した。

こだわりの外観や性能について「とにかく他に見たことのないユニークなヨットを作ること。そして柔らかなフォルムで仕上げること」「世界中の海をどこでも航海できる丈夫な船にすること」と記し、「そして極め付けは、潜水艇と釣り船とヘリポートを搭載したこと。時には潜水艇で水深最大200mまでダイブして海中の別世界を堪能したり、時には世界中の巨大魚とフィッシングで格闘したり、時にはヘリで沿岸沿いを遊覧したり上陸したり、とにかく地球上の海あらゆる場所を大冒険するためのツールと機能をすべて搭載しています」と明かした。

「少年の頃にあこがれていた大冒険に繰り出せる、男のロマンを全部詰め込んだ船になりそうです」と記した前澤氏。「いずれ日本にも持ってきてお披露目できたらいいなと思っています。内装も仕上がり次第また紹介します！」とした。

この投稿には「ヨットと言うより豪華客船みたいです」「ヨットの概念が、良い意味で壊れました」「めちゃくちゃカッコいい」などのコメントが寄せられた。