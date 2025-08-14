いったい何の騒ぎかと呆れるばかりである。静岡県伊東市の百条委員会で証人尋問に立った田久保眞紀市長は、相変わらず自身にかけられた学歴詐称疑惑に正面から向き合おうとはしなかった。挙句、飛び出したのは「19.2秒も見せました」という「チラ見せ疑惑」に対する反論。ニセ卒業証書を田久保氏から見せてもらった３人のうちの一人、伊東市議会副議長の青木敬博氏が再反論する。

＊＊＊

【写真を見る】アニメキャラの缶バッジが大量についた「痛バッグ」を堂々公開！ 実は“オタク”な田久保市長

9月半ばまで夏休み中でして…

8月13日、百条委員会の証人尋問で、田久保氏は木で鼻を括ったような答弁を繰り返した。

「なんだったかというご質問だと思うのですが、卒業証書とされているものだったと思います。以上でございます」

田久保眞紀市長

「自覚というご質問でございましたが、私の感想であるとか考え方といったような、事実関係でしっかりと証明できない回答は今回、差し控えさせていただきたいと思います。以上でございます」

問題の「ニセ卒業証書」も提出せず、その理由を問われても「回答書に示した通りでございます」。この態度に議員たちもヒートアップ。

ある議員は「田久保市長に正当性があるならば、もはや東洋大学は悪の組織と言ってもいいくらいだ。東洋大学の責任を追及するのは市長の義務でしょう」と不穏当な言葉も交えて追及したが、この質問に対しても田久保氏は、

「何度も繰り返しで申し訳ないのですが、9月半ばまで（大学が）夏休み中でして…」

2時間もの間、逃げの答弁に徹し続けたのである。

「ストップウォッチで確認している」

「はぐらかすことを決め込んでいたのでしょうね。表情豊かで時々笑みも交えていましたよ」

こう話すのは、田久保氏の目の前で答弁を聞いていた伊東市議会副議長の青木敬博氏である。

「さまざまな質問が出る中で、彼女は2つだけ注意していたように感じました。一つは『卒業していないと認識していたと取れる発言』。常識的に考えて除籍になりながらも卒業していたと誤認したまま30年暮らし続けるなんてあり得ないのですが、虚偽の学歴を公にした公選法違反に問われるリスクを避けたいのでしょう。同様に『犯意があったのではないか』という質問にも、意識的に失言しないよう気をつけているように感じました」（青木氏）

答弁の中で、田久保氏が唯一具体的に反論したのが「チラ見せ疑惑」に対してであった。これは、学歴詐称疑惑が浮上したばかりの6月上旬、田久保氏が偽物と思われる卒業証書を青木氏と中島弘道議長に見せた際、「チラ見せして乗り切ろうした」と青木氏らが証言している話だ。百条委で田久保氏はこの疑惑について、

「報道であるようなチラ見せという事実はありませんで、19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」

と細かい数字まで挙げて答弁。終わった後の囲み取材でも、

「会話の録音記録を持っていて、ストップウォッチで確認しています。19.2秒提示したあとで議長からは『いいじゃん』というコメントがあり、私としては肯定していただいたという風にとれる発言があり、それが事実でございます」

と自信たっぷりに反論した。

間に「いやいやちょっと」が入っている

だが、青木氏は「彼女はウソをついている」と再反論する。

「向こうも録音をとっていたようですが、こっちもとっています。もちろん普段はこんなことをしないですよ。彼女の場合は、後で何を言い出すかわからないと思ったので保険をかけておいたのです」（青木氏）

その録音によれば、19.2秒は、田久保氏が卒業証書とアルバムを机においてからしまうまでの時間だという。

「議長の『ちょっと見せてよ』という声が入っているので、そこからカウントした約10秒が我々が見せてもらった時間です。ただその間、ずっと見せてもらっていたわけではないのです。最初が1秒。その後、議長からの“ちゃんと見せて”という意図でかけた『いやいやちょっと』という言葉が入ります。そしてまた2〜3秒見せてもらって閉じられた。議長の『いいじゃん』という言葉も確かに入っていますが、それを強調して、その前にあった『いやいやちょっと』という声をなかったことにしているのは明らかにおかしい」（同）

公開すればスッキリするのでは、と聞くと、

「田久保氏の声も入っていますから、彼女の許可を取らずに公開するとまた何を言われるかわからないので…」（同）

ただし、録音を起こしたテキストについては近く公開する方向で検討しているという。

弁護士倫理に反するのではないか

しかし仮にチラ見せだったにせよ、ちゃんと見せたにせよ、問題の本質からズレたどうでもいい話である。ただ、百条委に田久保氏の補助人として出席した福島正洋弁護士に問題が生じる可能性があると青木氏は指摘する。

「田久保氏は弁護士の助言のもとでこのような虚偽の主張をしているわけです。もし弁護士の入れ知恵ならば弁護士倫理に抵触する行為ではないでしょうか」（同）

そもそも田久保氏が改めて「ニセ卒業証書」を見せてくれればいいだけの話であるのだが、はたして「チラ見せ論争」はどのような決着を見るのかーー。

デイリー新潮編集部