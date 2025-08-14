ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¡ÖJANE DOE¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢Î¾Ì¾¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«Ãæ¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¤â¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬²Î¾§¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¶Ê¤òÉ½Âê¤È¤·¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥À¥Ö¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ØIRIS OUT / JANE DOE¡Ù¤Ï9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡ÖIRIS OUTÈ×¡×¡¢¡ÖJANE DOEÈ×¡×¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤ÎÁ´3·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£¡ÖIRIS OUTÈ×¡×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¥±¡¼¥¹¤ËÊÆÄÅÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ì¥¼¡×¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¡ÖJANE DOEÈ×¡×¤Ï¡¢ÇËÊÒ¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢CD¡¢DVD¤¬ÉÕÂ°¡£DVD¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙËÜÍ½¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤Î¿½¹þ¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ë¡¿ÍÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÃåÆü¤Ï¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ë9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ã¯¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ï¿¼¤¯ÁÛÄê¤»¤º¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤â±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é´¶·ã¤·¤¿¤Î¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Î²»³Ú¤òºî¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤âÀ§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Ä©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ±»ÎÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¼êÃµ¤ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨Å¹Ãå¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD
︎¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¡http://reissuerecords.net/
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢Î¾Ì¾¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¶Ê¤òÉ½Âê¤È¤·¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥À¥Ö¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ØIRIS OUT / JANE DOE¡Ù¤Ï9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡ÖIRIS OUTÈ×¡×¡¢¡ÖJANE DOEÈ×¡×¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤ÎÁ´3·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£¡ÖIRIS OUTÈ×¡×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¥±¡¼¥¹¤ËÊÆÄÅÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ì¥¼¡×¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¡ÖJANE DOEÈ×¡×¤Ï¡¢ÇËÊÒ¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢CD¡¢DVD¤¬ÉÕÂ°¡£DVD¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙËÜÍ½¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤Î¿½¹þ¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ë¡¿ÍÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÃåÆü¤Ï¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ë9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ã¯¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ï¿¼¤¯ÁÛÄê¤»¤º¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤â±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é´¶·ã¤·¤¿¤Î¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Î²»³Ú¤òºî¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤âÀ§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Ä©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ±»ÎÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¼êÃµ¤ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨Å¹Ãå¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD
︎¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¡http://reissuerecords.net/