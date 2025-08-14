ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、初回に三塁打を放って１２試合連続安打をマークした。

相手先発・ヘンドリックスのチェンジアップを右翼線を運び、一気に三塁に到達。続くベッツの左前適時打で先制のホームを踏み、マウンドに立つ自身を援護した。

大リーグ公式Ｘは「大谷翔平は、少なくとも１９００年以来、先頭打者三塁打を放った最初の先発投手となった」と速報し、三塁まで疾走する大谷の動画をアップ。またしてもＭＬＢの歴史に新たな名を刻んだ二刀流に対し「文字通りのユニコーン」「バリー・ボンズはこのようなことは決してできない」「クレイジーなステータス笑」「この男は趣味のように野球の歴史を覆している」…と大谷の底知れぬポテンシャルに脱帽する書き込みであふれた。

一方、米メディア「クラッチ・ポインツ」も「このような瞬間は大谷の比類なき価値を浮き彫りにしている。彼はＭＶＰレベルで活躍しているだけでなく、記録を書き換え、ファンに球場での忘れられない夜を与えている」と感心しきりだった。