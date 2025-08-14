「軽はちょっと…」 でも「最近の国産車は高いのばかり…」 165万円からの小型乗用車！ トヨタ「ヤリス」のXグレードはどんな人にオススメ？

トヨタ「ヤリス」のエントリーグレード「X」どんな人におすすめ？

トヨタ「ヤリス」は、日本自動車販売協会連合会（自販連）調べによる登録車販売台数で常に上位を維持する人気のBセグメント（コンパクト）ハッチです。

2025年上半期もトヨタ「カローラ」、「シエンタ」を抑えて1位になっています。

カローラには、カローラクロスやツーリング、スポーツが含まれているように、ヤリスもヤリスクロスを含めた台数ですが、現在の国産Bセグメントハッチバックを指名買いするのであれば、選択肢に入れる人は多いでしょう。

ヤリスは、全車1.5Lの直列3気筒エンジンを搭載し、ハイブリッドと純ガソリン車を用意しています。

ここでは、純ガソリン車を積むエントリーグレードの「X」に注目していきます。

トヨタのエントリーモデル「ヤリス」どんな人におすすめ？

2020年2月登場時の「X（2WD）」は、「スマートエントリー＆スタートシステム」がオプション（4WDは標準）でしたが、2025年2月の一部改良で標準装備（6MTをのぞく）になり、8インチディスプレイオーディオ（登場時は7インチ）、バックモニター、ETC車載器も用意されました。

さらに、「マイク＆マイクアンプ（運転席／助手席）」により音声操作やハンズフリー通話などに対応しています。

「X」は、装備のアップデートが図られている反面、さらに、アナログメーターやマニュアルエアコンであること、「G」以上が6スピーカーになるのに対して2スピーカーになるなど、大幅な価格アップを避けるため装備はある程度、省かれています。

また、同じ「X」でも1.5L（CVT）は、「ドライブモードスイッチ」に「エコドライブモード＋パワーモード」を備えている反面、1.0Lは「エコドライブモード」のみになります。

先進安全装備では、衝突被害軽減ブレーキは全車標準ですが、アダプティブクルーズコントロール（ACC）と車線維持機能である「レーントレーシングアシスト」は、1.5L（ACCはCVTのみ）にのみ標準化。

「X」は「ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト」は、未設定になります。

なお、筆者は現行ヤリス登場時に1.0Lを設定した狙いを開発陣に伺いましたが、主に法人ニーズを満たすため、という回答を得ています。

とくに「X」の1.0Lは、そうした需要を満たす仕様といえるでしょう。

上記のように、装備をある程度割り切りつつも、同じ「X」でも1.0Lと1.5Lでは、走りと先進安全装備に差があり、とくに高速道路を使う頻度も多いのなら1.5Lを選んだ方がドライバーサポート機能が充実しています。

価格をチェックすると、2020年2月登場時の「X」は、1.0L／CVT／2WDが145万5000円、1.5L／6MT／2WDが154万3000円、1.5L／CVT／2WDが159万8000円、1.5L／CVT／4WDが183万1000円でした。

2025年2月の一部改良後（2025年8月上旬現在）は、1.0L／CVT／2WDが165万7700円、1.5L／6MT／2WDが169万9500円、1.5L／CVT／2WDが181万1700円、1.5L／CVT／4WDが200万8600円と値上がりしています。

装備のアップデートなどに加えて、原材料費高や物価高などに対応するもので、新車価格のアップはヤリスだけではありません。

それでもヤリスの「X」で売れ筋となる1.5L／CVT／2WDは、181万1700円と最新の軽スーパーハイトワゴンのターボ車（上級グレード）と同等程度に収まっています。

駐車場事情などにより、1台しかマイカーを所有できない大都市部などでは、軽自動車ではなく登録車にしたいというニーズもあるはずで、ヤリスの「X」は、イニシャルコストも抑えられる選択肢になります。

また、少数派だとは思いますが、1.5Lに6MTも設定するヤリスは、貴重なマニュアルトランスミッション車も選択できます。

ヤリスの後席は若干狭いため、乗降性も含めると2人までの乗車が多く（もちろん、後席も大人2人が無理なく座れるパッケージングは実現しています）、街乗りなどのチョイ乗りが中心であれば、ヤリスの「X」でも日常の足として、十分な満足感が得られるのではないでしょうか。